مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول متفجرات معهد الأورام

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كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة حول المواد المتفجرة التي استخدمت في انفجار معهد الأورام.

وقال المصدر إن المعمل الجنائي، أثبت استخدام مادة الـ tnt في تفجير معهد الأورام، وأن المعمل الجنائي أثبت استخدام المادة بعد فحص عينات من مسرح الواقعة.

وواصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال عدد من المصابين ممن استقرت حالتهم الصحية حول واقعة الانفجار أمام معهد الأورام بالمنيل.

كان انفجار وقع ليلة الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، وأن السيارة المتسببة في الحادث كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.