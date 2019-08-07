بضغط صهيوني.. بريطانيا تعتزم مساومة بيروت لطرد قيادي بـ"حماس"



تدرس الحكومة البريطانية مساومة لبنان، على طرد "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بضغط صهيوني.

جاء ذلك حسب هيئة البث الصهيونية "كان" في تقرير صادر أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن بريطانيا ستخير لبنان بين مواصلة التعاون المشترك بين البلدين أو طرد العاروري، وذلك في إطار التنسيق البريطاني الإسرائيلي الخارجي بهدف التضييق على العاروري.

كما تعتزم الحكومة البريطانية منح مهلة للحكومة اللبنانية تقوم خلالها الأخيرة بطرد العاروري، الذي نقل إقامته مؤخرًا من تركيا إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

يُجدر الإشارة إلى أن العاروري ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام، وقضى 15 عاما في سجون الاحتلال، وقد تم اختياره نائبا لرئيس المكتب السياسي في 5 أكتوبر 2017