السودان تُطالب واشنطن برفع أسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

طالبت السودان الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بسبب التأثير الكبير لهذا الإدراج في وصول السودان لمنافذ الدعم والتنمية الدولية.

وحسب بيان الخارجية السودانية، فإن الخرطوم يتطلع الآن لإعادة دمجه فى المجتمع الدولي، وأنه في حاجة إلى مساندة المجتمع الدولي له، في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مُشيرًا إلى أن وجود توقعات بتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول التى شهدت علاقته معها بعض التوترات.

وكان وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف السفير "عمر دهب"، قد التقى مع المبعوث الأمريكى الخاص للسودان السفير دونالد بوث، وبحثا العلاقات الثنائية وما يتوقعه السودان من المجتمع الدولي بعد اكتمال الاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية.

ومن جانبه علق قال المبعوث الأمريكي إن حكومته تعمل مع شركائها للنظر في كيفية تقديم يد العون للسودان، داعياً إلى الالتزام بالآجال التى تم الاتفاق عليها لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية.

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