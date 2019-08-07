وزير الدفاع التونسي يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

تقدم وزير الدفاع التونسي "عبد الكريم الزبيدي"، بأوراق ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية التونسية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن حزب "نداء تونس" أعلن تأييده لترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها البلاد، والمقرر إجراؤها في 15 سبتمبر عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي



وسبق الزبيدي في تقديم أوراق الترشح، كل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمرشح عن الجبهة الشعبية الحمة الهمامي.

يُجدر الإشارة إلى أن مجلس شورى حركة النهضة التونسية، كان قد قرر ترشيح "عبد الفتاح مورو" للانتخابات الرئاسية، المقررة منتصف سبتمبر المقبل.