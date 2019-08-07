دعم سعودي إماراتي جديد للسودان.. لماذا؟

قدمت السعودية والإمارات 540 ألف طن من القمح ، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن قمح ، في الوقت الذي يرفض فيه الشعب السوداني مساعدات الإمارات والسعودية لتدخلهما في الشئون الداخلية للسودان ودعم المجلس العسكري الذي قتل المئات من المحتجين خلال الاعتصامات.

وزعم المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي السعودية والإمارات، انطلاقا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وتدعم السعودية والإمارات المجلس العسكري في إطار سعيها للسيطرة علي الدول العربية والإفريقية ن خلال سيطرة العسكر الذي تقدم له الدعم من أجل ضمان تدخلها في شئون البلاد ، كما هو الحال في مصر بعدما دعمتا الانقلابي عبدالفتاح السيسي