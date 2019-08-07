طيران حفتر يجدد قصف مصراتة مستهدفا مطارها المدني

قالت مصادر محلية ليبية، إن سلاح الجو التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر شن غارة الأربعاء 7 أغسطس ، على المطار المدني في مدينة مصراته، دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا ، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي تستهدف فيها قوات حفتر مصراتة والكلية الجوية فيها، وهي المركز العسكري القوي لحكومة "الوفاق" الليبية في غرب البلاد.

وزعمت قوات حفتر أن القصف طال "قاعدة مصراتة الجوية"، في غارتين متتاليتين "استهدفت إحداهما مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق فور عودتها من تنفيذ غارة على مواقع لقوات حفتر جنوب طرابلس".



وكانت قوات حفتر قالت الاثنين، إنها قصفت القاعدة الجوية في مصراته، ودمرت طائرة شحن، قالت إنها كانت قادمة من تركيا، وبها حمولة من الصواريخ الخاصة بالطائرات المسيرة.