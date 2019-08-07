"ستريت جورنال": السعوديّة تفكر بالتفاوض مع الحوثيين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول سعودي، أن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين، لأنها لا تريد الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا معهم.



وقال المسؤول السعودي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه :" إن الرياض تبحث عن حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، لأن هذه الحرب "لطخت" سمعتها داخل الولايات المتحدة بسبب عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الحرب. وأكد : "المملكة لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة في اليمن، لكنها في المقابل لا تريد أن تبدو (ضعيفة) أو أنها (تضررت) في هذا الملف، خصوصا مع التوتر الحاصل في المنطقة بسبب الأزمة مع إيران".