"بالفيديو": المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يدعو للنفير العام واقتحام قصر المعاشيق

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، اليوم الأربعاء 7 أغسطس ، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن ، وذلك بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.

وقال بن بريك، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة – المعاشيق – تم استهدافه بالنيران الحية". وأضاف: "وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب".