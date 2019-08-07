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"بالفيديو": المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يدعو للنفير العام واقتحام قصر المعاشيق

منذ حوالى ساعة
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"بالفيديو": المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يدعو للنفير العام واقتحام قصر المعاشيق

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، اليوم الأربعاء 7 أغسطس ، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن ، وذلك بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.

 

وقال بن بريك، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة – المعاشيق – تم استهدافه بالنيران الحية". وأضاف: "وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب".


من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، نزار هيثم، إن "قناصة حزب الإصلاح التابع لحكومة هادي هي من قامت بالاشتباك مع المواطنين العائدين من تشييع جثامين ضحايا عمليتي معسكر الجلاء ومركز الشرطة في عدن الخميس الماضي وأوقعوا عدد من الجرحى والقتلي وما زالت الاشتباكات مستمرة.
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