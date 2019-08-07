تجمع المهنيين: تشكيل لجان لتحقيق العدالة والقصاص بالسوادن

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء 7 أغسطس ، في بيان لها عن تشكيل لجان مشتركة (إعلامية وقانونية واجتماعية)، للتنسيق الكامل لتحقيق العدالة والقصاص، ولمتابعة ما اتفق عليه مع المجلس العسكري.



وقال عقب لقاء جمع وفد من تجمع المهنيين باللجنة التمهيدية لأسر الضحايا، الذين سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.