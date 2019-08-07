تجمع المهنيين: تشكيل لجان لتحقيق العدالة والقصاص بالسوادن

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء 7 أغسطس ، في بيان لها عن تشكيل لجان مشتركة (إعلامية وقانونية واجتماعية)، للتنسيق الكامل لتحقيق العدالة والقصاص، ولمتابعة ما اتفق عليه مع المجلس العسكري.
وقال عقب لقاء جمع وفد من تجمع المهنيين باللجنة التمهيدية لأسر الضحايا، الذين سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال التجمع في بيانه إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على حصر وإكمال ملف كل شهداء الثورة بالتوثيق الكامل لهذه الملفات، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر، والتأكيد على إشراك هذه الأسر في كل لجان ومجالس الثورة".
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