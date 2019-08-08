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إجماع بين لجنة الحوار والجيش على رفض المرحلة الانتقالية

منذ حوالى ساعة
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إجماع بين لجنة الحوار والجيش على رفض المرحلة الانتقالية


أكدت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" في الجزائر على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية، لتوافق بذلك رؤية الجيش في هذا الشأن.


وجاء هذا التأكيد خلال أول اجتماع عقدته الهيئة اليوم الأربعاء مع بعض "الناشطين في الحراك الشعبي"، حيث رأت اللجنة أن المرحلة الانتقالية أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات.

وصرح المكلف بالإعلام في اللجنة، جمال كركدان، بأن اللقاء خلص إلى ضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية، كما طالب المجتمعون بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات.

كما لفت يونس إلى أنه سيتم غدا الخميس تنظيم ندوة صحفية بمقر المنتدى الوطني تليها لقاءات مع نشطاء آخرين من الحراك والطلبة وشخصيات وطنية وأحزاب.

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