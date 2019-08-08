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الراي الكويتية: العراق تُسلم الكويت رفات عدد من الأسرى والمفقودين

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 60
الراي الكويتية: العراق تُسلم الكويت رفات عدد من الأسرى والمفقودين

 كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن تسلم الكويت من العراق اليوم الخميس رفات عدد من الأسرى والمفقودين

وحسب محافظ المثنى "أحمد منفي جودة"، فإن تسليم الرفات سيتم صباح اليوم الخميس، مرجحًا أن يكون عبر طائرة عسكرية عراقية تقل الرفات، مُشيرًا إلى أن الرفات تعود لشهداء المقبرة التي تم الإعلان عن اكتشافها في مارس الماضي.

 في الوقت ذاته تم الإعلان سابقًا عن العثور على مقبرتين إحداهما تم الإعلان عنها في مطلع مارس، فيما تم الإعلان عن الأخرى نهاية يوليو الماضي ولم يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة برفاتها.

يُجدر الإشارة إلى ان الجريدة أكدت على أنه ليس لديه أسماء أصحاب الرفات التي سيتم نقلها للكويت.

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