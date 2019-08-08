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قائد الحرس الثوري: أي حرب جديدة سيصاحبها انهيار "الكيان الصهيوني"

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 78
قائد الحرس الثوري: أي حرب جديدة سيصاحبها انهيار "الكيان الصهيوني"

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس ى8 أغسطس ، خلال لقائه قادة وكوادر الحرس الثوري ، أن العدو يدرك جيدا أن أي حرب جديدة ستهدد بقاء الكيان الصهيوني وستهدده بالانهيار الذي لا رجعة فيه.


واضاف أن العدو قد عبأ أقصى طاقاته ويحاول استهداف القلب السياسي للعالم الإسلامي أي إيران العزيزة، كما نقلت وكالة "فارس".

ونوه إلى قوة حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية وقال، الفلسطينيون كانوا يقاتلون بالحجارة يوما ما ولكنهم أصبحوا اليوم يقاتلون بالسلاح والصواريخ بدلا من الحجارة .

وعلق اللواء سلامي على التهديدات العسكرية المعادية وتشجيع بعض الدول أمريكا لخوض الحرب مع إيران بالقول أن العدو يعلم جيدا أن أي حرب جديدة ستعرض بقاء الكيان الصهيوني للخطر وسيكون مصحوبا بانهيار لارجعة فيه وإن فكرة إجبار الجمهورية الإسلامية على الخضوع ما هي إلا أوهام باطلة.
اقرا ايضا :#قائد_الحرس _الثوري: الحدود خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية

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