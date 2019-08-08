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الإمارات تسحب شكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
الإمارات تسحب شكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت دولة الإمارات، أنها أغلقت رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، في منظمة التجارة العالمية، بعد سحب الدوحة إجراءات حظر بيع السلع الإماراتية في أسواقها.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم إغلاق القضية المتعلقة بالانتهاكات التجارية، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
 

وكانت قطر قد فرضت منتصف عام 2018، إجراءات تجاه السلع القادمة من الإمارات، على إثرها قامت أبو ظبي في كانون الثاني/ يناير الماضي بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد الدوحة، سعيا لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

 

وفي أذار/ مارس الماضي، قامت قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه قامت الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

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