السعودية تمنع فلسطينيي سوريا من الحج

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير له،أن السعودية منعت العشرات من فلسطينيي سوريا، الفارين إلى لبنان، من أداء فريضة الحج، في فصل جديد من الحرمان، يتعرض له شعب تهجر مرتين.

وأوضح الموقع، أن نحو 70 فلسطينيا، تزيد أعمار أغلبهم على 70 عاما، تم إبلاغهم الأسبوع الماضي برفض طلباتهم الحصول على تأشيرة للحج.

وأضاف التقرير أن فلسطينيي سوريا يحملون وثائق سفر دون امتلاك جنسية أي دولة، وأنهم حصلوا على موافقات مبدئية بالحصول على التأشيرة، قبل أن يبلغهم وكلاء السفر برفض سلطات المملكة.

وأشارت "ميدل إيست آي" إلى أنها كشفت العام الماضي عن جملة قيود سعودية على منح التأشيرات، حرمت ثلاثة ملايين فلسطيني، في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس والأردن ولبنان، من أداء الحج والعمرة.