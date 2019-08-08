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"المهنيين السودانيين" يعلن عدم مشاركته بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء

منذ حوالى ساعة
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"المهنيين السودانيين" يعلن عدم مشاركته بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، أمس الأربعاء، في بيان لها ، عدم اعتزامه المشاركة في السلطة الانتقالية على المستوى السيادي والتنفيذي "المجلس السيادي ومجلس الوزراء". 

وقال التجمع: إنه "أبقى على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية، المزمع تكوينها في مستوييها السيادي والتنفيذي"، موضحًا أنه يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية "كسلطة رقابية مستقلة".

 

وفي إطار متصل ، أعلن التجمع  خلال مؤتمر صحفي للجنة المفقودين التابعة لـ "تجمع المهنيين" تضم لجنة أطباء السودان المركزية، وتحالف المحامين، أمس الأربع ، االعثور على 40 مفقوداً منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

وقال عضو اللجنة، "مصعب أحمد عبد الله": "لدينا أكثر من 100 حالة مسجلة لمفقودين، وجدت 40 حالة منهم في المستشفيات والمشارح، بينهم 3 حالات وفاة".

من جانبها، أعلنت المحامية "نون كشكوش" تدشين حملة لمفقودي اعتصام القيادة العامة تصادف اليوم العالمي للمختفين قسرياً في 30 أغسطس الجاري.
وأشارت "كشكوش"، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عدد المفقودين غير محصور بشكل كامل ونهائي، مضيفةً أن النيابة العامة تجاوبت مع طلب المحامين بحصر عدد بلاغات المفقودين لدى النيابة والشرطة.
وفي يوليو الماضي، كشف "تجمع المهنيين السودانيين" عن "اختفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو المنصرم.

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