حرب شوارع بأحياء عدن بين "الحزام الأمني" والقوات الحكومية

أفادت مصادر يمنية بأن الوضع في مدينة عدن، جنوب اليمن،بتفجر الوضع عسكريا بين قوات الحكومة المعترف بها وقوات ما تسمى "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا.

وتقلت عربي 21 عن مصدران أحدهما مسؤول حكومي ، أن الاشتباكات التي دارت في كريتر في محيط القصر الرئاسي، اتخذت طابع حرب الشوارع، ما أسفر عن سقوط قتلى من المدنيين.

وبحسب أحد المصدرين فإن مدنيا من المارة قتل وأصيبت طفلة جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحزام التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي. مؤكدا أن قذائف سقطت على بعض منازل المواطنين في حي كريتر، جراء احتدام المواجهات بين الطرفين.