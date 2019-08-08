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رئيس الحكومة التونسية يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

منذ 35 دقيقة
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رئيس الحكومة التونسية يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس 8 أغسطس ، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل ، علي أن يتم إيداع ملف ترشحه بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة 9 أغسطس.


وفي وقت سابق ، أكد علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، " نداء تونس" ،  أن الشاهد سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة.


ورئيس الحكومة الحالي، والأطول بقاء في المنصب منذ 2011، هو مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير، وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس"، لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الراحل، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".

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