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الداخلية تزعم تحديد هوية منفذ تفجير "معهد الأورام"

منذ 36 دقيقة
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الداخلية تزعم تحديد هوية منفذ تفجير "معهد الأورام"

أعلنت وزارة الداخلية ، مساء اليوم الخميس 8 أغسطس ، مقتل 8 أشخاص، زعمت : إنهم على صلة بتفجير السيارة المفخخة، أمام معهد الأورام قبل أيام.

وأشارت الداخلية إلى أن الأشخاص قتلوا خلال مداهمة موقعين، في محافظة الفيوم ومدينة الشروق التابعة للقاهرة، لافتة إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة لحظة الانفجار.

وادعت : إن المنفذ يدعى "عبد الرحمن خالد محمود"، وتوصلت إلى هويته، بتتبع خط سير المركبة المستخدمة بالتفجير.

وأضافت"أنه تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء التي جمعت من مكان التفجير، مع عينات أخذت من أسرة عبد الرحمن"

 

وكانت وزارة الداخلية اتهمت في بيان "حركة حسم"  بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات".

ومن ناحيتها، نفت حركة حسم، في بيان لها، صلتها بواقعة انفجار سيارة تحمل متفجرات أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني".   وتضاربت روايات النظام حول التفجير الذي أودي بحياة العشرات بيت مصابين وجرحي.

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