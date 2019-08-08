الداخلية تزعم تحديد هوية منفذ تفجير "معهد الأورام".. وتصفي 17 شخص

أعلنت وزارة الداخلية ، مساء اليوم الخميس 8 أغسطس ، مقتل 17 شخص ، زعمت : إنهم على صلة بتفجير السيارة المفخخة، أمام معهد الأورام قبل أيام.

وأشارت الداخلية إلى أن الأشخاص قتلوا خلال مداهمة موقعين، في محافظة الفيوم ومدينة الشروق التابعة للقاهرة، لافتة إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة لحظة الانفجار.

وادعت : إن المنفذ يدعى "عبد الرحمن خالد محمود"، وتوصلت إلى هويته، بتتبع خط سير المركبة المستخدمة بالتفجير.

وأضافت"أنه تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء التي جمعت من مكان التفجير، مع عينات أخذت من أسرة عبد الرحمن"

وأضاف انه تم حديد وكرين، أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم ، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق ، أسفر خلال عملية المداهمة "مقتل 15".

ولاحقا، نشرت الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك تفاصيل جديدة عن العمليات، أهمها الإشارة إلى مقتل اثنين آخرين على ارتباط مع منفذ الحادث، في تبادل إطلاق نار مع الأمن جنوبي القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية اتهمت في بيان "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات".

ومن ناحيتها، نفت حركة حسم، في بيان لها، صلتها بواقعة انفجار سيارة تحمل متفجرات أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني".

وتضاربت روايات النظام حول التفجير الذي أودي بحياة العشرات بين مصابين وجرحي.