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إغلاق مطار عدن الدولي بعد وصول الاشتباكات إليه

منذ حوالى ساعة
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إغلاق مطار عدن الدولي بعد وصول الاشتباكات إليه

قال مصدر حكومي يمني، مساء الخميس 8 أغسطس ، إنه تم إغلاق مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة جنوبي البلاد وتحويل الرحلات إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت (شرق) بعد وصول الاشتباكات  المسلحة بين القوات الحكومية و المجلس الانتقالي الجنوبي ". 

وأوضح المصدر للاناضول ، أن رقعة المواجهات بين الجانبين توسعت إلى منطقة العريش، في المدخل الشرقي لمدينة عدن، حيث يقع المطار. 

وفي وقت سابق الخميس، تجددت الاشتباكات العنيفة في عدن (جنوب)، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره والقوات الموالية له باقتحام القصر الرئاسي، وإسقاط الحكومة. 

والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة أخرى، وتسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين".

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