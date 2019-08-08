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البعثة الأممية بليبيا تجدد الدعوة لهدنة إنسانية بمناسبة العيد‎

منذ 4 دقيقة
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البعثة الأممية بليبيا تجدد الدعوة لهدنة إنسانية بمناسبة العيد‎

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس 8 أغسطس ، في بيان لها بموقع فيس بوك ، دعوتها جميع الأطراف للقبول بهدنة إنسانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ مع صباح العيد. 
 

وقالت البعثة، إنها تأمل بتلقي موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعه/السبت من هذا الأسبوع. 

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، دعا رئيس البعثة، غسان سلامة، خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى "إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى". 

إلا أن أيّا من أطراف الصراع لم يعلق بعد على مقترح سلامة. ومنذ 4 أبريل الماضي تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل ، بالإضافة لأكثر من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العاليمة.

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