امتداد اشتباكات عدن حتى محيط منزل وزير الداخلية بالمنصورة

امتدت الاشتباكات الدائرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الدائرة ،بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، والحماية الرئاسية من جهة أخرى الخميس 8 أغسطس ، لتصل إلى محيط منزل وزير الداخلية، أحمد الميسري، في حي ريمي بمدينة المنصورة، حسب شهود عيان.



وذكروا أن مواجهات بالأسلحة الثقيلة امتدت لتصل إلى الطريق البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة، فيما شهدت بعض أحياء مدينة المنصورة مواجهات مسلحة، لأول مرة منذ اندلاع المعارك الأربعاء.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر بوزارة الصحة اليمنية، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، أن 8 أشخاص قتلوا في مواجهات الخميس، منهم 5 من قوات "الانتقالي الجنوبي"، و3 من "الحماية الرئاسية"، بينهم قائد كتيبة.

كما قتلت طفلة (9 سنوات)، وأصيب والديها بجروح متوسطة، إثر سقوط قذيفة "آر بي جي" على منزلهم بحي المعلا.