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بسبب انقلاب سيارة ببنى سويف مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 128
بسبب انقلاب سيارة ببنى سويف مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلي نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لشخصين وهما محمود فاروق أحمد ٣٧سنة، ومحمد ماهر محمد ١٤ سنة، ومقيمان بمحافظة أسيوط، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 7 آخرين وهما محمد حمودة درنكي ١٩سنة، عامل مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وليد صلاح محمد 21 سنة، عامل مصابا بخلع بالمفصل الأيسر وجروح وكدمات، خليفة محمد مجلي ٤٣سنة مصابًا بخلع بالكتف الأيمن.

كما نقلت سيارات الإسعاف محمود دويب محمد ٣٢ سنة مصابًا بكسر مضاعف بالساق الأيمن، ومحمود جمال رمضان ٢٢ سنة عامل، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وماهر محمد مجلي ٣٨ سنة عامل مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، أحمد ابو ضيف محمد حسن ٣٢ سنة، سائق ومقيم بمحافظة الجيزة مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

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