رئيس الحكومة التونسية يقدم رسميا طلب الترشح للرئاسيات

قدم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد،اليوم الجمعة 9 اغسطس ، أوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، التي ستعقد في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الشاهد في تصريحات للصحفيين عقب تقديم ورق ترشحه: "قدمت أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية وهي أكبر مسؤولية في البلاد، وأنا أعرف ما معنى مسؤولية".

وأضاف: "تونس تحتاج رئيس جمهورية يكون على قطيعة مع منظومة 20 أو 30 سنة الماضية".

وجدد الشاهد تأكيده على استمراره بمنصب رئيس الحكومة، رغم ترشحه، قائلا في هذا السياق، "من يتحدث عن استقالة رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات"، لا فتا إلى أن الوضع لا يسمح بذلك، وأنه متحمل مسؤوليته ولن يستقيل.

ولا ينص الدستور التونسي، ولا القانون الأساسي الانتخابي، على استقالة رئيس الحكومة من منصبه إذا ترشح لمنصب رئيس الجمهورية.