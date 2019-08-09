"فيديو"لحظة وداع منفذ حادث معهد الأورام لأهله كما تدعى الداخلية

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نشرت داخلية النظام ، فيديو أدعت ، أنه لحظة وداع الإرهابى عبدالرحمن خالد منفذ تفجير معهد الأورام لأسرته عقب حصوله على التكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل الحادث بيوم.

ومساء أمس الخميس 8 أغسطس أعلنت مقتل 17 شخص ، زعمت : إنهم على صلة بتفجير السيارة المفخخة، أمام معهد الأورام قبل أيام.

وأشارت الداخلية إلى أن الأشخاص قتلوا خلال مداهمة موقعين، في محافظة الفيوم ومدينة الشروق التابعة للقاهرة، لافتة إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة لحظة الانفجار.

وادعت : إن المنفذ يدعى "عبد الرحمن خالد محمود"، وتوصلت إلى هويته، بتتبع خط سير المركبة المستخدمة بالتفجير.

وأضافت"أنه تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء التي جمعت من مكان التفجير، مع عينات أخذت من أسرة عبد الرحمن"

وأضاف انه تم حديد وكرين، أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم ، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق ، أسفر خلال عملية المداهمة "مقتل 15".