Responsive image

24º

9
أغسطس

الجمعة

26º

9
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • 8 قتلي واصابة 16 في اشتباكات عدن
     منذ 9 دقيقة
  • مصادر للجزيرة: اشتباكات في مديرية المنصورة بعدن بين قوات حكومية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا
     منذ 17 ساعة
  • إلغاء جميع الرحلات إلي مطار عدن بسبب تدهور الحياة الأمنية
     منذ 18 ساعة
  • المتحدث العسكري للحوثيين يعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي
     منذ 18 ساعة
  • السلطات المصرية تحجب موقع حملة (باطل سجن مصر) بعد بلوغ عدد المتضامنين مع المعتقلين مائة ألف
     منذ 22 ساعة
  • قتلي في اشتباكات مع الشرطة في الفيوم
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:41 صباحاً


الشروق

5:13 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

6:47 مساءاً


العشاء

8:17 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

"فيديو"لحظة وداع منفذ حادث معهد الأورام لأهله كما تدعى الداخلية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 315
"فيديو"لحظة وداع منفذ حادث معهد الأورام لأهله كما تدعى الداخلية

نشرت داخلية النظام ، فيديو أدعت ، أنه لحظة وداع الإرهابى عبدالرحمن خالد منفذ تفجير معهد الأورام لأسرته عقب حصوله على التكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل الحادث بيوم.

ومساء أمس الخميس 8 أغسطس أعلنت مقتل 17 شخص ، زعمت : إنهم على صلة بتفجير السيارة المفخخة، أمام معهد الأورام قبل أيام.

وأشارت الداخلية إلى أن الأشخاص قتلوا خلال مداهمة موقعين، في محافظة الفيوم ومدينة الشروق التابعة للقاهرة، لافتة إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة لحظة الانفجار.

وادعت : إن المنفذ يدعى "عبد الرحمن خالد محمود"، وتوصلت إلى هويته، بتتبع خط سير المركبة المستخدمة بالتفجير.

وأضافت"أنه تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء التي جمعت من مكان التفجير، مع عينات أخذت من أسرة عبد الرحمن"

وأضاف انه تم حديد وكرين، أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم ، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق ، أسفر خلال عملية المداهمة "مقتل 15".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers