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بالفيديو": الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم للجمعة الـ25

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 85
بالفيديو": الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم للجمعة الـ25

نطلق المحتجون الجزائريون ، اليوم 9 أغسطس ، من باب الوادي في اتجاه ساحة البريد المركزي، لمواصلة الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 فبراير ، وتنحي نتيجتها عبدالعزيز بوتفليقة . لافتة إلى مداخل العاصمة لا تزال مغلقة أمام الوافدين إليها.
 وتأتي الاحتجاجات الجمعة 25  في الوقت الذي تعالت فيه أصوات تطالب بالعصيان المدني، وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة الحوار والوساطة التزامها بدور الوساطة بين مطالب الحراك الشعبي ومؤسسات الدولة، ودعت إلى ضرورة تغيير الحكومة الحالية والإفراج عن كافة معتقلي الحراك.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "كل يوم سيناريو كل يوم حاجة جديدة.. قلنا ترحلوا الحراش (سجن محلي) ماشي بعيدة"، و"جزائر حرة ديمقراطية"، و"راهو جاي.. راهو جاي.. العصيان المدني".
وقالت صحيفة الخبر المحلية ، إن عشرات المركبات التابعة لمصالح الأمن مركونة على امتداد الشارع الذي يمتد بين ساحتي البريد المركزي وموريس أودان.

 

 

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر المئات من أعوان الشرطة في الشوارع المؤدية لساحة البريد المركزي، وقال بعضهم إنهم شاهدوا أعوان الشرطة يجلسون في مخارج العمارات ويمنعون دخول المواطنين إلى الحديقتين المجاورتين لمبنى البريد، الذي يعدّ مكان تجمع محتجي الحراك.

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