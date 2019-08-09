جدل في السعودية بعد قرار بإلغاء دور تحفيظ القرآن

أثار كتاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مغردون إنه صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، بشأن إغلاق معاهد ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم ونقل الإشراف عليها لجهات أخرى، جدلا بين نشطاء.

وورد في الكتاب بند أشار إلى اعتبار الفصل الدراسي الثاني لهذا العام هو الفصل الدراسي الأخير لهذه المراكز.



وانتقد نشطاء قرار الوزارة ورأوا فيه إغلاقا لمراكز تحفيظ القرآن وإنهاء فكرة رعاية الحفاظ.

#الغاء_تحفيظ_القران_فى_السعوديه

ترى هل هذا صحيح أو معقول؟

وهل فيه نوع تقليد لوصية صرحاء الجاهلية الأولى في قولهم :

( لَا تَسۡمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡا۟ فِیهِ لَعَلَّكُمۡ تَغۡلِبُونَ)

ومن المستفيد من ذلك؟

وهل هذا من ضمن خطة (سنقضي عليهم الآن وفورا)؟! pic.twitter.com/HLY7M6gzep — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) August 8, 2019

#الغاء_تحفيظ_القران_فى_السعوديه

يحاربون الدين من عقر ديار المسلمين..

الرؤيا المستقبلية لبلد الحرمين عمياء تضمر الشر ،،

ليت البعض من عبيد الحكام يستفيقوا من سباتهم! — عائــشـــه العنـــزي (@AishaIq244) August 8, 2019