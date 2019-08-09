Responsive image

25º

9
أغسطس

الجمعة

26º

9
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • 8 قتلي واصابة 16 في اشتباكات عدن
     منذ حوالى ساعة
  • مصادر للجزيرة: اشتباكات في مديرية المنصورة بعدن بين قوات حكومية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا
     منذ 18 ساعة
  • إلغاء جميع الرحلات إلي مطار عدن بسبب تدهور الحياة الأمنية
     منذ 19 ساعة
  • المتحدث العسكري للحوثيين يعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي
     منذ 20 ساعة
  • السلطات المصرية تحجب موقع حملة (باطل سجن مصر) بعد بلوغ عدد المتضامنين مع المعتقلين مائة ألف
     منذ 23 ساعة
  • قتلي في اشتباكات مع الشرطة في الفيوم
     منذ 24 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:41 صباحاً


الشروق

5:13 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

6:47 مساءاً


العشاء

8:17 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

جدل في السعودية بعد قرار بإلغاء دور تحفيظ القرآن

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
جدل في السعودية بعد قرار بإلغاء دور تحفيظ القرآن

أثار كتاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مغردون إنه صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، بشأن إغلاق معاهد ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم ونقل الإشراف عليها لجهات أخرى، جدلا بين نشطاء.

وورد في الكتاب بند أشار إلى اعتبار الفصل الدراسي الثاني لهذا العام هو الفصل الدراسي الأخير لهذه المراكز.


وانتقد نشطاء قرار الوزارة ورأوا فيه إغلاقا لمراكز تحفيظ القرآن وإنهاء فكرة رعاية الحفاظ.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers