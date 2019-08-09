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مصرع شخص وإصابة 24 من أسرة واحدةفي حادث بالمنيا

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 66
مصرع شخص وإصابة 24 من أسرة واحدةفي حادث بالمنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 23 آخرين من أسرة واحدة، بينهم 10 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي للمنيا، بالقرب من كمين البرشا بمدخل مركز ملوي.

وتم نقل الجثه والمصابين إلي مستشفى ملوي العام.  
  والمتوفي هو:(مصطفى عبد الرازق محمد - 30 سنة) ، فيما أن المصابين هم (المدثر عبد المعطي شحاته - 22 سنة)، و(حشمت عبد المعطي - 34 سنة)،  (أحمد حشمت - 8 سنوات)، و(صباح عبد السميع محمد أحمد - 30 سنة)، و(حسام حسين عبده - 32 سنة)، و(منال عبد المعطي شحاته - 40 سنة)، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و(إيمان عبد الرازق محمد - 17 سنة)، وشقيقها (علي - 17 سنة)، و(أحمد سيد حسين - 38 سنة)، و(نسمة عبد المعطي شحاته - 45 سنة)، و(شحاته عبد المعطي شحاته - 42 سنة)، و(وائل عبد المعطي شحاته - 12 سنة)، و(حشمت عبد المعطي - 13 سنة)، و(ساجدة كرم عبد المعطي - سنه ونصف)، و(حازم حشمت عبد المعطي - 12 سنة)، و(عبد العزيز عبد الرازق محمد طفل - 6 سنوات)، و(همية عبده حسين - 50 سنة)، و(سلسبيل كرم عبد المعطي - 6 أشهر)، و(روان حسام حسن - 5 سنوات)، و(حسن هشام حسن - 10 سنوات)، و(نوران حسام حسن - 3 سنوات)، و(رباب عبد المعطي شحاته - 22 سنة)، و(محمد كرم عبد المعطي - 4 سنوات).

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