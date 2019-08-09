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مقتل 13 شخصا بينهم 5 مدنيين وإصابة العشرات في تجدد الاشتباكات بعدن

منذ 4 دقيقة
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مقتل 13 شخصا بينهم 5 مدنيين وإصابة العشرات في تجدد الاشتباكات بعدن

أفاد مصدر طبي وشهود عيان ، بقتل 13 شخصا، بينهم 5 مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة 9 أغسطس ، جراء تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن .

والأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة في عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات من جهة أخرى، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنصاره والقوات الموالية له، إلى اقتحام القصر الرئاسي وإسقاط الحكومة.

وتسببت المواجهات بمقتل 5 أشخاص بينهم مدنيين اثنين وإصابة 12 آخرين، الأربعاء، قبل أن تتجدد الخميس بشكل أوسع، دون سقوط قتلى، إلا أنها اتسعت رقعتها وأسفرت عن ضحايا الجمعة.

وفي حديثه للأناضول، قال مصدر طبي يعمل في مستشفى "باصهيب" العسكري بعدن، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "8 جثث من المسلحين وصلت المستشفى بمدينة التواهي، إضافة إلى 61 إصابة، بينهم مدنيون"، دون تحديد الطرف الذي تنتمي له الجثث.


ووفق شهود آخرين، فإن مدينة "دار سعد" بعدن، شهدت مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة، إثر وقوع قذيفة هاون على منزلهم في حي "اللحوم" شمالي المدينة، دون معرفة الجهة التي أطلقت القذيفة على الفور.

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