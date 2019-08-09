Responsive image

28º

9
أغسطس

الجمعة

26º

9
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • معارك عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينتي دار سعد وخور مكسر بمحافظة عدن
     منذ 16 دقيقة
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا يعلن قبول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها البعثة الأممية خلال عيد_الأضحى
     منذ 17 دقيقة
  • | الخارجية القطرية: قطر مستمرة في دعواها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات أبوظبي غير القانونية
     منذ 2 ساعة
  • 8 قتلي واصابة 16 في اشتباكات عدن
     منذ 7 ساعة
  • مصادر للجزيرة: اشتباكات في مديرية المنصورة بعدن بين قوات حكومية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا
     منذ يوم
  • إلغاء جميع الرحلات إلي مطار عدن بسبب تدهور الحياة الأمنية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:41 صباحاً


الشروق

5:13 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

6:47 مساءاً


العشاء

8:17 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بعد إغلاقه أسبوعا.. "الأوقاف" الأردنية تُعيد فتح مقام "النبي هارون"

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 81
بعد إغلاقه أسبوعا.. "الأوقاف" الأردنية تُعيد فتح مقام "النبي هارون"

أعادت وزارة الأوقاف الأردنية، الجمعة 9 أغسطس ، فتح "مقام النبي هارون" التاريخي، في إقليم البتراء، (جنوب)، بعد إغلاقه لمدة أسبوع، إثر تداول فيديو لسياح من الكيان الصهيوني ، كانوا يؤدون طقوساً خاصة. 

وأوضحت الوزارة في بيان لها ،إعادة فتح المقام "شريطة الالتزام بالتعليمات الناظمة". 

وقالت الوزارة : "تم إعادة فتح مقام سيدنا هارون لاستقبال الزوار وفقا للتعليمات و الشروط المحدده لزيارة المقامات". 

وأهابت الوزارة بالزوار "التقيد بالتعليمات و الشروط التي تحدد شروط الزيارات وتنظمها". 


وقرر وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، الأسبوع الماضي، إغلاق المقام، مبيناً حينها بأن القرار جاء "على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك". 

وجاء قرار الإغلاق بعد أن تداولت مواقع إخبارية محلية فيديو يظهر فيه حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوسًا يهودية في المقام. 

ومقام النبي هارون هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البتراء، ويُعتقد بأنه للنبي هارون.‎

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers