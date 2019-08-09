بعد إغلاقه أسبوعا.. "الأوقاف" الأردنية تُعيد فتح مقام "النبي هارون"

أعادت وزارة الأوقاف الأردنية، الجمعة 9 أغسطس ، فتح "مقام النبي هارون" التاريخي، في إقليم البتراء، (جنوب)، بعد إغلاقه لمدة أسبوع، إثر تداول فيديو لسياح من الكيان الصهيوني ، كانوا يؤدون طقوساً خاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ،إعادة فتح المقام "شريطة الالتزام بالتعليمات الناظمة".

وقالت الوزارة : "تم إعادة فتح مقام سيدنا هارون لاستقبال الزوار وفقا للتعليمات و الشروط المحدده لزيارة المقامات".

وأهابت الوزارة بالزوار "التقيد بالتعليمات و الشروط التي تحدد شروط الزيارات وتنظمها".



وقرر وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، الأسبوع الماضي، إغلاق المقام، مبيناً حينها بأن القرار جاء "على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك".

وجاء قرار الإغلاق بعد أن تداولت مواقع إخبارية محلية فيديو يظهر فيه حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوسًا يهودية في المقام.

ومقام النبي هارون هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البتراء، ويُعتقد بأنه للنبي هارون.‎