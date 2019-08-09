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مساع أممية لتثبيت هدنة عيد الأضحى بين "الوفاق" وحفتر

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 80
مساع أممية لتثبيت هدنة عيد الأضحى بين "الوفاق" وحفتر

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة 9 أغسطس ، دعوتها لأطراف النزاع إلى قبول هدنة إنسانية تبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت هذه الدعوة عبر اقتراح من المبعوث الأممي إلى لبيبا، غسان سلامة، خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، ولاقت ترحيبا من جانب أعضاء المجلس.
وقالت البعثة إنها "تأمل في أن تتلقى موافقة مكتوبة من الأطراف جميعها في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة السبت من هذا الأسبوع".

وعقب أعضاء مجلس الأمن على الاقتراح بقولهم: "يجب أن تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف".

واقترح المبعوث الأممي عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بشأن الليبي بهدف ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل لفرض تطبيق صارم لحظر الأسلحة.

وتأتي دعوات المبعوث الأممي في إطار ثلاثة مقترحات قدمها لأعضاء المجلس، لوقف الحرب الدائرة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي خليفة حفتر.


و حذر سلامة أعضاء المجلس من أن "تكثيف العنف الدائر في ليبيا ينذر بمرحلة جديدة من العمليات العسكرية .

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