الحكومة الليبية تقبل هدنة الأمم المتحدة في عيد الأضحى

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في بيان يوم الجمعة إنها قبلت هدنة إنسانية عرضتها الأمم المتحدة في عيد الأضحى.

وتواجه الحكومة المعترف بها دوليا حملة تقودها قوات الشرق لانتزاع السيطرة على العاصمة. ولم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف فعليا بعد أربعة أشهر من المعارك التي شردت ما يربو على 105 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت يوم الجمعة حكومة طرابلس وقوات شرق ليبيا إلى وقف إطلاق النار خلال عطلة العيد التي تبدأ السبت وتنتهي الثلاثاء.

وقالت حكومة طرابلس في البيان إن وقف إطلاق النار سيشمل منع الضربات الجوية وإن الخطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين.

ولم يرد تعليق بعد من الجيش الوطني الليبي الذي بدأ في أبريل نيسان هجوما مباغتا على طرابلس لكنه لم يتجاوز ضواحيها الجنوبية.

وقالت حكومة طرابلس إن بعثة الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن مراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.