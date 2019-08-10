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حفتر يوافق على هدنة العيد

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 112
حفتر يوافق على هدنة العيد

أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت 10 أغسطس ، في بيان رسمي، موافقتها على مقترح هدنة العيد من الأمم المتحدة ، ووقف العمليات العسكرية في ليبيا خلال عيد الأضحى ، علي أن تبدأ من تاريخ اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل".

 

ويأتي قرار حفتر، بالتزامن مع مقتل شخصين اثنين من موظفي الأمم المتحدة في شرق ليبيا، داخل مناطق نفوذ اللواء المتقاعد.

 

وكانت البعثة الأممية، تلقت ردا بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني، بينما تأخر حفتر بالموافقة.


والخميس، حددت البعثة منتصف ليل الجمعة السبت من هذا الأسبوع آخر موعد لتلقي موافقة مكتوبة من أطراف الحرب على مقترح الهدنة الأممي. 


ودعت البعثة الأطراف كافة إلى احترام حرمة العيد، والسماح لليبيين بالفوز ببعض من فرحته وللحجيج عودة مريحة لبلدهم.


وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، الجمعة، قبول مقترح وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس (غرب)، خلال أيام العيد.

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