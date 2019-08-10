قصف صهيوني مراصد للضبط الميداني شرق قطاع غزة "شاهد"

أفاد مراسل "شهاب"، بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الإنارة بكثافة شرق قطاع غزة ، وسماع إطلاق نار كثيف استمر لعدة دقائق، مؤكدا استهداف الاحتلال مرصدين تابعين للضبط الميداني شرق دير البلح



وفي وقت سابق استشهاد أربعة فلسطينيين عقب إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النيران عليهم ، شرق دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم السبت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، "إنه تم تصفية أربعة فلسطينيين كان بحوزتهم أسلحة شرق قطاع غزة"، بينما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال إطلاق النار على عدد من الفلسطينيين بزعم حيازتهم أسلحة وإطلاق قنبلة يدوية تجاه قوة من جنود جولاني.



من جهته، زعم مراسل القناة 13 العبرية، أن تسلل الفلسطينيين شرق غزة كان يمكن أن يؤدي الى عملية خطف لولا يقظة جنود جولاني، وهم من ذات الكتيبة التي تعرضت لإطلاق نار قبل أسبوع وأصيب حينها ضابط وجنديين.