Responsive image

27º

10
أغسطس

السبت

26º

10
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • رويترز عن مصدر طبي: مقتل 2 من موظفي الأمم_المتحدة في التفجير الذي استهدف موكبا للمنظمة في بنغازي
     منذ 18 دقيقة
  • معارك عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينتي دار سعد وخور مكسر بمحافظة عدن
     منذ 19 ساعة
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا يعلن قبول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها البعثة الأممية خلال عيد_الأضحى
     منذ 19 ساعة
  • | الخارجية القطرية: قطر مستمرة في دعواها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات أبوظبي غير القانونية
     منذ 21 ساعة
  • 8 قتلي واصابة 16 في اشتباكات عدن
     منذ يوم
  • مصادر للجزيرة: اشتباكات في مديرية المنصورة بعدن بين قوات حكومية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:42 صباحاً


الشروق

5:13 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

6:47 مساءاً


العشاء

8:17 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قصف صهيوني مراصد للضبط الميداني شرق قطاع غزة "شاهد"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 132
قصف صهيوني مراصد للضبط الميداني شرق قطاع غزة "شاهد"

 أفاد مراسل "شهاب"، بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الإنارة بكثافة شرق قطاع غزة ، وسماع إطلاق نار كثيف استمر لعدة دقائق، مؤكدا استهداف الاحتلال مرصدين تابعين للضبط الميداني شرق دير البلح


وفي وقت سابق استشهاد أربعة فلسطينيين عقب إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النيران عليهم ، شرق دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم السبت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، "إنه تم تصفية أربعة فلسطينيين كان بحوزتهم أسلحة شرق قطاع غزة"، بينما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال إطلاق النار على عدد من الفلسطينيين بزعم حيازتهم أسلحة وإطلاق قنبلة يدوية تجاه قوة من جنود جولاني.

 


من جهته، زعم مراسل القناة 13 العبرية، أن تسلل الفلسطينيين شرق غزة كان يمكن أن يؤدي الى عملية خطف لولا يقظة جنود جولاني، وهم من ذات الكتيبة التي تعرضت لإطلاق نار قبل أسبوع وأصيب حينها ضابط وجنديين.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers