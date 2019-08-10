رفض عشرات المرشحين للرئاسيات في تونس

كشفت صحف تونسية، السبت 10 أغسطس ، عن خروج العشرات من المنافسة مبكرا ، وذلك غداة إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر المقبل.



ومساء الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد أن ملفات الترشح بلغ عددها 98، فيما صرح عضو الهيئة العليا للانتخابات، أنيس الجربوعي، السبت، لإذاعة "موزاييك إف إم" أن أكثر من 60 ملفا تم رفضها حتى الآن، مشيرا أن العدد مرشح للارتفاع ، موضحا أن الأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر العدد الكافي من التزكيات.



بدورها أفادت حسناء بن سليمان، الناطق الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"اكسبراس إف إم"، السبت، بأن الملفات تخضع حاليا للنظر والبت من قبل مجلس هيئة الانتخابات.