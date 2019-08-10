وزير يمني: الوضع في عدن لم يعد يحتمل الصمت والنفاق

قال وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورىفي محمد الحميري ،في بيان عبر صفحته على "فيسبوك، السبت 10 أغسطس ، أن "الوضع في عدن لم يعد يحتمل الصمت والنفاق"، وذلك على خلفية المعارك المتواصلة في عدن منذ الأربعاء، بين قوات الحكومة الشرعية وقوات "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وأضاف الحميري، إن الحكومة الشرعية في عدن تواجه امكانات دولة بحجم الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما قاله لي القادة هناك ابتداء من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أصغر مسؤول".

وذكر الوزير أنه "ليس هناك أي تكافؤ في الامكانات رغم صمودهم (القوات الموالية للحكومة الشرعية) صمود الجبال".

واستطرد: "السلاح الذي تقاتل به المليشيات المعتدية على الشرعية سلاح الإمارات، والمال مالها، والخبراء العسكريين خبراؤها، والطيران طيرانها".

وتشهد عدن منذ ثلاثة أيام معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية ، تسببت بمقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون.