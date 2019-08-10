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حكومة لبنان تجتمع للمرة الأولى منذ 40 يومًا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 96
حكومة لبنان تجتمع للمرة الأولى منذ 40 يومًا

اجتمعت الحكومة اللبنانية، السبت 10 أغسطس ، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين يومًا، غداة التوصل إلى مصالحة درزية - درزية بين طرفي الخصومة في "حادثة عاليه" ، التي أسفرت عن سقوط قتيلان، في 30 يونيو الماضي، خلال إطلاق نار بمنطقة قبرشمون  بين مناصرين للحزب الاشتراكي ومرافقي وزير شؤون النازحين، صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي.

وفي مستهل جلسة الحكومة، بقصر بعبدا الرئاسي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن اجتماع المصالحة الجمعة، أعاد الأمور إلى طبيعتها، بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف عون: "تمّت معالجة تداعيات حادثة قبرشمون على ثلاثة مسارات، سياسيًا اكتملت باجتماع الأمس، قضائيًا هي بعهدة القضاء وسيكمل عمله وستُرفع النتائج إلى مجلس الوزراء، أما أمنيًا فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطة الموضوعة لهذا الشأن".

وجمعت جلسة مصالحة في قصر بعبدا كلًا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ومنافسه في الطائفة الدرزية رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان، بحضور عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وعقب جلسة الحكومة، قال وزير الإعلام جمال الجراح، لصحفيين، إن الجلسة المقبلة لن تكون الأسبوع 

وتوقفت اجتماعات الحكومة بسبب انقسام أطرافها حول الجهة القضائية التي ستحقق بحادثة عاليه.

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