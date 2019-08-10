قوات المجلس الجنوبي تسيطر على قصر المعاشيق الرئاسي بعدن

قال مصدر عسكري من الموالي لقوات الانتقالي الجنوبي إن قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، فرضت سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها على متن عربات مدرعة سعودية.

وأضاف المصد للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن قوات الحزام تسلمت المواقع الحيوية والقصر، وبذلك تكون قد سيطرت على مدينة عدن بالكامل.

وذكر إن قوت الحماية الرئاسية التي خاضت قتالاً ضد قوات الحزام استسلمت وانضمت إلى الأولى، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن حجم تلك القوات.

ووفق المصدر، فإن القوات التي التزمت الحياد مثل قوات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الدفاع الساحلي، أعلنت ولائها إلى الانتقالي الجنوبي.

في السياق، توقف القتال في المدينة وعادت الحياة إلى بعض الأحياء والمناطق، إذ فُتحت المحال التجارية وعاد الناس للتسوق استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.

واستأنفت السلطات المحلية ضح المياه الصالحة للشرب إلى المنازل، عقب انقطاعها مع تفجر المعارك يوم الأربعاء الماضي.

واندلعت المعارك في عدن، مع دعوة المجلس الانتقالي، الأربعاء، أنصاره وقواته إلى النفير العام واقتحام قصر معاشيق، حيث مقر الحكومة.

وحث نائب رئيس المجلس، قائد قوات "الحزام الأمني"، هاني بن بريك، على إسقاط الحكومة، متهمًا قواتها بالإرهاب.