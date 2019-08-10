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الخارجية اليمنية تحمل الإمارات "انقلاب عدن"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 111
الخارجية اليمنية تحمل الإمارات "انقلاب عدن"

حمّلت الحكومة اليمنية، مساء السبت 10 أغسطس، دولة الإمارات، وحليفها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" تبعات الانقلاب على الشرعية في مدينة عدن، التي تتخذها مقرا لها جنوبي اليمن.


وقالت نائب وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها، محمد عبدالله الحضرمي، في بيان نشر على حساب الوزارة بتويتر: تحمل الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي ودولة الامارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.


وطالب الحضرمي  حكومة أبوظبي بإيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري.


وأوضح نائب وزير الخارجية أن ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها اليوم هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة.

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