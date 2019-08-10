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الدوحة: دور الإمارات في اليمن قذر وإرهابي

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 59
الدوحة: دور الإمارات في اليمن قذر وإرهابي

قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية،خلال تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، رد بها على حديث لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حول زعمه وجود دور "مشرف وشجاع" لبلاده في اليمن ،  إن "دور الإمارات في اليمن قذر وارهابي" ومشابه لما حدث في مصر وليبيا.


وقال الرميحي: "التاريخ كفيل بكشف بصمات اصابعكم الارهابية في هذه الدول".

وحمل بيان الخارجية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.

وتشهد محافظة عدن منذ ثلاثة أيام معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.

وتسببت المواجهات بمقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون.

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