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تجديد حبس مهندس قتل زوجته بسبب 15 جنيها

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 144
تجديد حبس مهندس قتل زوجته بسبب 15 جنيها

جددت النيابة العامة حبس مهندس زراعي لمدة 15 يوما، بتهمة القتل العمد لزوجته الأولى، بعد مشاجرة نشبت بينهما قبل نحو أسبوعين، وقتلها ركلا بالأقدام بسبب خلافات على مصروفات المنزل.

وذكرت التحقيقات آنذاك أنّ الضحية طلبت زيادة مصروف المنزل من 35 لـ50 جنيها يوميا للإنفاق على أبنائها الاثنين، بعد أن تركها وتزوج بأخرى، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ بداية الواقعة بورود بلاغ من أسرة المجني عليها يفيد بالعثور على جثة في منزل الزوجية بمنطقة أوسيم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة ووحدة مباحث أوسيم، تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ المجني عليها زوجة أولى لمهندس زراعي وأنّه وراء ارتكاب الواقعة، وقتلها بسبب خلافات على مصروفات البيت وألقي القبض عليه، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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