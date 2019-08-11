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شقيقان يهددان بالانتحار في المنصورة لمرورهما بـ "ضائقة مالية"

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 137
شقيقان يهددان بالانتحار في المنصورة لمرورهما بـ "ضائقة مالية"

أحبطت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، محاولة انتحار شقيقين أحدهما أمسك شفرة موس وحاول تمزيق جسده، والآخر مصاب بجرح قطعي في الرأس، بسبب ارتطام رأسه في باب صاج أعلى منزلها في كفر البدماص التابع لمدينة المنصورة، لمرورهما بضائقة مالية لقيام مسؤولي حي شرق المنصورة، برفع الإشغالات من شارع قناة السويس بدائرة القسم، وبينها "نصبة للمشروبات الساخنة" خاصة بالأول.

 وتم إسداء النصح لهما واحتوائهما وامتثلا، وبمناقشتهما أقرا لمرورهما بضائقة مالية بعد رفع مسؤولي حي شرق المنصورة، الإشغالات من شارع قناة السويس بدائرة القسم، وبينها "نصبة للمشروبات الساخنة" خاصة بالأول، وتم تحويلهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الواقعة. 

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