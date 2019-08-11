لغز ثروة محمد بن سلمان وأسرار عن العائلة الملكية

نشر موقع بلومبيرج إل بي الأمريكي تقريرا موسعاً ترجمه موقع النهضة نيوز والذي كشف فيه عن تحول ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لملياردير بعد وصوله إلى السلطة، وقيام بن سلمان بمحاربة الفساد في المملكة ضد شخصيات قوية تتحكم في أساسات المملكة، حيث أصبح بن سلمان الزعيم المتحكم بعد تحركات مستمرة قام بها.

وقال الموقع الأمريكي، "لقد كانت خطوة ًغير مسبوقة ضد الشخصيات القوية التي كانت تحكم المملكة، والتي تم احتوائها والسيطرة عليها باعتبارها شخصيات فاسدة خلال قيام بن سلمان بحملة ضد الفساد في المملكة العربية السعودية".

وأضاف الموقع قائلاً: "حين حوّل ولي العهد محمد بن سلمان الفندق الفاخر ذو الأرضية الرخامية "ريتز كارلتون" في الرياض إلى سجن لمئات الرجال في نوفمبر 2017م، حيث كان بعضهم من أقاربه وأمراء ذوي حصانة , و لم يفرج عنهم إلا بعد الموافقة على التوقيع و التنازل عن الأصول الحكومية بما في ذلك الأراضي والنقد والاتفاقيات التجارية. و قد قالت السلطات السعودية إن إجمالي المبلغ المسترد بعد حملة محاربة الفساد التي أطلقها بن سلمان , بلغ نحو 107 مليار دولار".

فندق الريتز الفخم الذي احتجز فيه الأمراء السعوديين بقرار من محمد بن سلمان

وأشار الموقع إلى "أن نظام الحكم الملكي المتمركز حول عائلة آل سعود أدى إلى عقود طويلة من القواعد والقوانين الغير مكتوبة والتي كانت تصدر من داخل بيت عائلة آل سعود السري، ملفتاً إلى أن الحملة التي قام بها بن سلمان أبعدت خصومه المحتملين بشكل فعال وسريع مع بروزه ولياً للعهد في المملكة، فلم يصبح الزعيم السياسي الفعلي لدولة البترول فحسب، ولكن أيضًا الملياردير الذي لا نظير له بثروة عائلية مترامية الأطراف ذات أموال وأصول أكثر من أي عائلة أخرى تقريبًا على هذا الكوكب."

وتابع الموقع: أنه "حسب تقديرات المحللين السياسيين والأكاديميين، يبلغ عدد أفراد عائلة آل سعود حوالي 15000 فرد، من الأطفال الرضع إلى كبار السن، حيث تقدر ثروتهم الجماعية بأكثر من 100 مليار دولار في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وهو ما يكفي لتحتل المرتبة الرابعة بين أغنى الأسر في العالم".

وأكد الموقع أن "في تقييم متحفظ للغاية، يعتمد بشكل أساسي على مصدر الدخل الأكثر تعقيدًا لأفراد عائلة آل سعود لعقود، أظهر أن هناك رواتب ملكية يوزعها مكتب الملك الخاص على أفراد الأسرة بشكل مستمر ودائم، مضيفاً أن الرواتب الشهرية تراوحت ما بين 800 دولار و270،000 دولار، وبمجموع ملياري دولار سنويا والتي قد تم الكشف عنها من خلال تقرير سربته وكالة ويكيليكس، والذي قامت به سفارة الولايات المتحدة عام 1996م، والتي ربما تغيرت خلال السنوات السابقة.

وافترض موقع بلومبرج الأمريكي أنها بقيت على حالها، اضافةً إلى المكاسب التي تجنيها الأسرة الملكية من الاستثمارات وعائدات النفط السعودية، وقال الموقع إنه إذا تم استثمار المبالغ المدفوعة في أسواق رأس المال، فقد تصل قيمة ثورة آل سعود إلى حوالي تريليون دولار، مما يجعله أغنى أسرة في العالم.

ونوه الموقع إلى أنه تم كشف الستار من حين لآخر، وظهرت بعض اللمحات حول كيفية جمع العشيرة ثرواتها في العقود التي تلت تأسيس الملك عبد العزيز بن سعود المملكة العربية السعودية الحديثة في عام 1932، أي قبل عام من توقيع أول اتفاقية امتياز مع شركة النفط الأمريكية ستاندرد أويل في كاليفورنيا.

العائلة الملكية

وأكد الموقع الأمريكي أن النفط الخام يعزز من ثروة العائلة المالكة، والتي تسيطر على شركة النفط العربية السعودية المملوكة للدولة، والتي بدورها تسيطر على خُمس احتياطيات العالم من النفط، لكن احتكار العائلة للسلطة دون منازع والوصول إلى الامتيازات والصلاحيات الشاملة من الداخل سمح لها بالازدهار وتكوين ثورتها المهولة.

وأضاف الموقع: أنه "حتى وقت قريب، كان بإمكان الأمراء رفيعي المستوى معاملة الوزارات الحكومية باعتبارها إقطاعيات شخصية، حتى أتى الأمير محمد وأنهى هذا العهد الممتلئ بالفساد".

وبدوره قال ستيفن هيرتوج مؤلف كتاب: "الأمراء والوسطاء والبيروقراطيون: النفط والدولة في المملكة العربية السعودية" وأستاذ بكلية لندن للاقتصاد: "أصبح هناك شخصين فقط يملكان الصلاحية التامة والوصول المباشر للتصرف بالمال العام، هما ولي العهد والملك".

وفي وقت سابق، في مارس من العام الماضي، صرح الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة " CBS " الأمريكية بأنه تقدر قيمة ثروته بأكثر من مليار دولار.

وقال محمد بن سلمان للقناة الأمريكية: "فيما يتعلق بنفقاتي الخاصة، أنا شخص غني ولست بشخص فقير، فأنا فرد في الأسرة الحاكمة التي كانت موجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية".

واستطرد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع موقع بلومبيرغ الأمريكي، العام الماضي قائلاً: "لا يهمني كيف ينظر إلي العالم بقدر ما يهمني مصلحة البلد والشعب السعودي، ومن أجل تحقيق ما يخدم الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية كدولة، سأفعل ذلك بكل ما يتطلب الأمر من قوة و صرامة، بغض النظر عن الانطباعات التي ستخلقها عني" .

ومنذ تولي والده الحكم في المملكة، الملك سلمان في عام 2015 م، قاد ولي العهد أكثر عمليات التحرر الجذرية التي شهدتها الأمة بموجب خطته التحررية التي تسمى "رؤية 2030" , لتنويع الاقتصاد وخفض البطالة وتقليل الاعتماد على النفط.

ولم تعد النساء محظورات قانوناً من القيادة أو السفر إلى الخارج دون إذن أحد أقربائهن الذكور، ويمكنهن حضور المناسبات في الملاعب الرياضية، وقد سمحت القوانين الجديدة بإنشاء واقامة لمسارح السينمائية والحفلات الموسيقية.

وفي الوقت نفسه، قامت المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان بسجن رجال دين والنشطاء المعارضين لسياسته، بمن فيهم نساء قاتلن من أجل حقوقهم، ومعارضين للحرب السعودية والتحالف الدولي ضد اليمن، حيث واجهت المملكة وولي العهد إدانة واسعة النطاق، بسبب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب في جريدة واشنطن بوست الأمريكية على يد عملاء سعوديين في قنصلية البلاد في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

وأشاد الموقع بولي العهد بن سلمان لمحافظته على تحالف دبلوماسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تجنب الاقرار بتورطه في مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن سيطرة الأمير محمد على السلطة وثروة عائلته الهائلة لم تتراجع رغم كل شيء، وحتى الطرح العام المحتمل للاكتتاب في شركة النفط العملاقة أرامكو ونشر نشرة مكتظة بالأرقام لرفع الحجاب عن ثروة العائلة المالكة الحقيقية لم ينجح.

الملك سلمان إلى جانب ترامب والسيسي

وأشار الموقع إلى أن أكثر الشركات ربحية في العالم دفعت للحكومة السعودية 162.9 مليار دولار من الرسوم والضرائب والأرباح التي تم إيداعها بشكل مباشرة في خزينة الدولة، بينما بقي المبلغ الذي تم صرفه وتوزيعه على أفراد العائلة الحاكمة من ذلك المبلغ مجهولاً حتى الآن.

ومن جانبها، قالت إلين والد، مؤلفة كتاب "العائلة الملكية السعودية: السعي وراء الربح والسلطة في المملكة العربية": إن " تاريخياً لم يكن هناك تمييز كبير بين خزائن الدولة وخزائن الأسرة الحاكمة، فهو نظام ملكي مطلق ويمكن للملك أن يأخذ أي شيء متى يشاء فكل شيء ملكه".

وأكد الموقع أنه على مر العقود، كانت هناك مصادر دخل أخرى للعديد من أفراد العائلة المالكة، حيث حصل البعض على حصص من الصفقات الدولية للحكومة السعودية كونهم شركاء وفاعلين فيها من أصحاب القرار بالمملكة، وخاصة ًصفقات الأسلحة حيث تعد المملكة العربية السعودية تقليديا واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم، حيث تشتري الأسلحة بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

وأضاف الموقع الأمريكي: "لقد كسبوا المال أيضًا عن طريق التجارة في الأرضي أو العمل كشركاء خفيين في الأعمال التجارية العملاقة، مستفيدين من قانون كان حتى وقت قريب يطلب من الشركات في بعض الصناعات أن يكون ما لا يقل عن 25 ٪ من مجلس ادارتها من السكان المحليين، وكانت هذه الممارسات من بين أهداف حملة الأمير محمد ضد الفساد عام 2017م.

وكان أفراد عائلة آل سعود منفقين بشكل هائل. فقد حدد تحليل موقع بلومبيرج أصولًا لا تقل عن 30 مليار دولار، والتي تشمل ساحات السباق، والعقارات الريفية، والأسهم العامة، ومزارع أفريقية، واليخوت الضخمة التي قدر بعضها ب 1.6 مليار دولار وأكثر من ذلك.

وذكر الموقع أن الملياردير الأمير سلطان بن محمد الكبير، على سبيل المثال، هو رئيس مجلس إدارة لأكبر شركة للأغذية والمشروبات في المملكة. ويدير أبناء الأمير الراحل عبد الله بن فيصل مجموعة الفيصلية، وهي تكتل يعمل كشريك محلي لشركة دانون، وفيليبس للرعاية الصحية، وشركة أكسنتشر، وشركة سوني.

وبحسب موقع بلومبيرغ الأمريكي، أن الأمير الوليد بن طلال أسس شركة المملكة القابضة، والتي لديها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك شركة سيتيجروب العقارية، وشركتي سنابتشات وتويتر كذلك، وكان الوليد من أكثر الشخصيات المعروفة في سجن فندق الريتز، حيث انتهى احتجازه بعد التوصل إلى اتفاق لم يكشف عنه مع الحكومة في يناير 2018 م، بعد 83 يومًا من الاعتقال الذي وصفه لاحقاً أنه نجم عن " سوء فهم ".

الأمير الوليد بن طلال

كما ولعب الأمير محمد بن سلمان، الابن الأكبر لزوجة الملك سلمان الثالثة، لفترة قصيرة فقط دورًا حكوميًا رفيع المستوى قبل أن يتولى والده العرش. ثم تولى العديد من الألقاب الحساسة بما في ذلك وزير الدفاع، ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص للملك.

وفقًا لصحيفة "جلف ستايتس"، فإن اهتمامات محمد بن سلمان التجارية واسعة النطاق، مثل شركة استشارات المخاطر السياسية "سي بي آي" التي يملكها، والتي ربطته بـ 20 إلى 25 شركة، معظمها تأسس في عام 2009 م، ويعمل أيضاً في مجال العقارات والتصنيع والاتصالات.

وفي سياق ذاته، نشر الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق تفاصيل اتصالات أسرته بأكثر من عشرة كيانات خارجية، بعضها يربط بين ولي العهد وعملية شراء شاتو لويس الرابع عشر في عام 2015م في ضواحي باريس مقابل 300 مليون دولار، واليخت الفاخر سيرين، الذي يعتبر أحد أكبر يخوت العالم قيمة، حيث اشتراه بقيمة 320 مليون دولار.

وتشمل الأصول الأخرى مزارع في أفريقيا، وحصة في شركة اتصالات سعودية تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، ومصالح في عدد قليل من الشركات الخاصة، بما في ذلك بنك، ومطور عقاري، ومزرعة أسماك، وشركة نقل بتروكيماويات يسيطر عليها من خلال شركة قابضة تدعى الكنوز.

اليخت الفاخر سيرين