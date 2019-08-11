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قوات بركان الغضب الليبية: إصابة 3 مدنيين في أول خرق لقوات حفتر لهدنة العيد

منذ حوالى ساعة
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قوات بركان الغضب الليبية: إصابة 3 مدنيين في أول خرق لقوات حفتر لهدنة العيد

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن 3 مدينيين أصيبوا، صباح الأحد 11 أغسطس ، في بيان ، على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" ، في قصف مدفعي وصاروخي عشوائي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على منطقة سوق الجمعة، شمالي العاصمة طرابلس، التي يقع بها مطار معيتيقة الدولي، في أول خرق لهدنة عيد الأضحى المبارك.

كما نشرت قوات "بركان الغضب"، صورا لآثار القصف، لم تسلم منه حتى أضاحي العيد، بعضها لم يكن ذبح بعد.

من جهة أخرى، قال شهود عيان، إن أصوات قذائف تسمع بوضوح في منطقة طريق المطار القديم، جنوبي طرابلس، فيما أعلن مصدر من حكومة الوفاق سقوط 4 قذائف على مطار معيتيقة، في أول أيام الهدنة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، قبولها بالهدنة التي دعت لها البعثة الأممية في ليبيا، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال شاهد عيان، لمراسل الأناضول، إن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بوضوح، ما يعني أن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف المصدر، أن أصوات المدفعية مستمرة منذ الصباح وحتى الساعة 8:45 ت.غ.

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة المواصلات لحكومة الوفاق، هشام بوشكيوات، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن عددا من القذائف سقطت على مهبط ⁧‫مطار معيتيقة‬⁩، دون توضيح مصدر القذائف.

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