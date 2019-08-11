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وزير الداخلية اليمني: الإمارات تذبحنا في ظل صمت سعودي

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 35
وزير الداخلية اليمني: الإمارات تذبحنا في ظل صمت سعودي

قال أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن السعودية صمتت على ما جرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد.
 
وقال:" أن 400 عربة إماراتية شاركت في المعركة ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية.
نقر بالهزيمة ونبارك للإمارات بالانتصار علينا لكنها لن تكون المعركة الأخيرة.

واشار إلي أن صمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم يكن موفقا.

وتابع: "قاتلناهم بأسلحة بدائية"، مشيراً إلى أن السعودية بقيت صامته حتى نفذت الإمارات الانقلاب، ووصف صمتها بـ"المريب".

 

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