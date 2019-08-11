مصرع شخص وإصابة 11أخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة



لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون أثر تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة.

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى العامرية وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين اصطدام سيارتين أجرة ميكروباص مما اسفر عن وفاة بيومى حسن بيومى ٣٥ سنة ومقيم القاهرة وإصابة كلا من محمد محمد احمد على ٣٤ سنة العامرية باشتباه كسر بالساق الايسر وسحجات متفرقة بالجسم وحنين جمعه رشاد ٥ سنوات مقيمة الفيوم باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه شديدة بالرقبة واشتباه نزيف داخلى وزينب ثابت محمد ١٦ سنة، مقيم العامرية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم وإبراهيم رمضان عبد الحليم ٢٢ سنة مقيم الهرم باشتباه كسر بالحوض وكسر بالزراع الايمن وسحجات متفرقة بالجسم ورغدة ثابت عبد الحفيظ ٤ سنوات العامرية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم وهناء ثابت عبد الحفيظ ٣ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم واحمد على عبد الحليم ٢٧ سنة، مقيم كفر الدوار بجروح متعددة بالجسم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد رمضان محمود ٢٤ سنة، مقيم شبين الكوم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ورامى مجدى عطيه ٣٢ سنه الإسكندرية مضيف بالطيران المدنى القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع وسحجات متفرقة بالجسم و جهاد ثابت محمد ٢٣ سنة، مقيمة الفيوم باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم و سامى سيد عبد الحميد ٢٧ سنة، مقيم الاسكندرية باشتباه كسر بالكتف الايسر واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.