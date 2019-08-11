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القره داغي: قادة بعض الدول متواطئة لخدمة "المشروع الصهيوني"

منذ حوالى ساعة
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القره داغي: قادة بعض الدول متواطئة لخدمة "المشروع الصهيوني"

انتقد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي،  في تغريدة على تويتر، بمناسبة حلول عيد الأضحى، اليوم الاحد 11 أغسطس ، قادة بعض الدول، متهما إياهم بخدمة "المشروع الصهيوني".
وقال "ها هم الصهاينة يتجرأون كل يوم أكثر وأكثر على مقدساتنا دون أن نجد أي شجبٍ أو تنديدٍ من قادة الدول، بل نجد بعضهم (لم يذكر أسماء) متواطئين حتى النخاع لخدمة المشروع الصهيوني".
وكتب"عيدٌ بأي حالٍ عُدت يا عيدُ! بأي حالٍ عُدتَ على أهلنا في القدس والأقصى".

وهاجمت قوات الشرطة الصهيوني المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، من بينهم رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، وفق بيان مقتضب لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن الإصابات كانت بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

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