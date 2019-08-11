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استئناف الملاحة بمطار معيتيقة إثر توقف لساعات

منذ 2 ساعة
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استئناف الملاحة بمطار معيتيقة إثر توقف لساعات

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد 11 أغسطس ، بيان صادر نشر عبر صفحتها على "فيسبوك" ، عودة الملاحة الجوية، بعد توقف لساعات جراء سقوط قذائف، في أول أيام الهدنة.

وأشار البيان أن "شركات الطيران الناقلة ستستأنف تسيير رحلاتها المجدولة لهذا اليوم ، وذللك بعدما تم الانتهاء من ترميم الأضرار وتنظيف المكان".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عن تسجيل ثاني خرق للهدنة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأوضحت القوات في بيان لعملية "بركان الغضب" أن "الخرق الثاني جاء بعد استهداف مطار معيتيقة بقذائف صاروخية ما أدى الى إيقاف حركة الملاحة". 

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات "الوفاق"، أن 3 مدنيين أصيبوا، صباح الأحد، في قصف مدفعي وصاروخي عشوائي لقوات حفتر، على منطقة سوق الجمعة، شمالي طرابلس، التي يقع بها مطار معيتيقة، في أول خرق لهدنة العيد.

كما نشرت قوات "بركان الغضب"، التابعة للوفاق، صورا لآثار القصف، لم تسلم منه حتى أضاحي العيد، بعضها لم يكن ذُبح بعد.

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