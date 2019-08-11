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الوفاق تطالب المجتمع الدولي بوقف هجوم طرابلس

منذ 42 دقيقة
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الوفاق تطالب المجتمع الدولي بوقف هجوم طرابلس

طالبت خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان، الأحد 11 أغسطس ، نشر عبر صفحتها على فيسبوك تعليقا على التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة بنغازي شرقي البلاد ولقي خلاله 3 موظفين بالأمم المتحدة مصرعهم ، المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الهجوم الذي تشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس".
والسبت، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام بنك ومول تجاري بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي تابعين لبعثة الأمم المتحدة.

وأرجعت خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا "عودة النشاطات والعمليات الإرهابية للانفلات الأمني الذي تسبب فيه العدوان على العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس وسط استنفار من قوات الوفاق، بينما دخل الطرفان هدنة دعت لها البعثة الأممية خلال أيام عيد الأضحى.

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