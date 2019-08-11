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الرئيس التونسي: انتخابات هذا العام ستؤثر على مستقبل البلاد لـ30 عاما

منذ 37 دقيقة
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الرئيس التونسي: انتخابات هذا العام ستؤثر على مستقبل البلاد لـ30 عاما

قال الرئيس التونسي، محمد الناصر، اليوم الأحد 11 أغسطس ، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لهذا العام ستكون مؤثرة على مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 عاما مقبلة.

وأوضح محمد الناصر، في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، أن الفائزين بالانتخابات هذا العام سواء في البرلمان أو على رأس السلطة، ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم.

وتابع الرئيس التونسي قائلا في كلمته: "يتوجب على الفائزين العمل على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان العدل والإنصاف".

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها منذ 2011 حيث تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر، فيما تنظم التشريعية يوم السادس من أكتوبر.

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